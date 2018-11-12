الأخبار الملفقة: تأثيرها مدمر!

بعد انتخابات الكونغرس الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فازت الأمريكية المسلمة إلهان عمر بمقعد عن ولاية منيسوتا لتصبح أول امرأة مسلمة في الكونغرس.

احتفى بها الكثيرون وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية سيرتها الذاتية تقديراً وإعجاباً بإنجازها... إلا أن عدداً من المواقع ووسائل الإعلام التابعة لليمين المتطرف كانت قد بدأت، قبل يوم الاقتراع، بترويج شائعات بأن إلهان قد تزوجت أخاها في محاولة للتحايل على نظام الهجرة في الولايات المتحدة ومساعدته في الحصول على إقامة دائمة في البلاد.

وتداول المرجون لهذه الشائعات صوراً ومستندات مزيفة في محاولة لإثبات ادعاءاتهم.. إلى أن أصدرت إلهان بياناً ينفي تلك الشائعات ويوضح قصة زواجها من شخص بريطاني...

قد تكون إلهان تمكنت من وقف سيل الشائعات لكن في كثير من الأحيان تنجح الأخبار الملفقة في تدمير حياة الأشخاص بشكل كامل.. التفاصيل في تقرير فرح يسري مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة