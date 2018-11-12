ماذا تعني كلمة: fashion؟
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ماذا تعني كلمة: fast fashion؟

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

في إكسترا انجليش اليوم نسأل هل نحن بحاجة إلى تغيير نمط تفكيرنا change the way we think حول الموضة fashion لحماية البيئة.