"المشهد": العراق بين المسرح والسياسة

الرقابة على المسرح العراقي في جميع المراحل السياسي بدءاً من العهد الملكي. كيف مارستها الأنظمة السياسية العراقية؟

يروي الممثل، والمخرج المسرحي سامي عبد الحميد تجربته مع الرقابة على الأعمال المسرحية وتجربة اعتقاله أكثر من مرة. شاهد الإنقلابات العسكرية وتغيّر الحكام واندلاع الحروب. ودخول الجيش الأميركي واقتحام الناس للقصور والمؤسسات الرسمية العراقية عام 2003.

يروي تجارب مسرحية تكلّمت عن الأوضاع الداخلية وعن الحرب الإيرانية - العراقية. كواليس عمل مسرحي يحكي سيرة صدام حسين الذي أتى ليشاهد التمارين ومشاهد من علاقة عدي صدام حسين مع الفنانين. يستعيد تجاربه مع مسرح شكسبير ولماذا يعتقد أن شكسبير اقتبس شخصياته من حكايات ورحلات عربية. كما يستعيد أيّام دراسته في المعهد الملكي في لندن حيث تخرّج برفقة وجوه معروفة في المسرح العربي والعالمي.

بدأ سامي عبد الحميد العمل المسرحي في العهد الملكي في العراق، شهد سقوط الملك والإنقلاب على الشيوعيين وقيادة عبد الكريم قاسم، ثمّ سقوط نظام صدّام حسين ودخول الجيش الأميركي.

"المشهد" الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش