"آخر المسيحيين" : وثائقي يرصد مصير مسيحيي تركيا والعراق

حافظ مسيحيو العراق على وجودهم وثقافتهم على مدى ألفي عام، لكنهم أصبحوا مهددين بالزوال. فقد انحدر عددهم من مليون ونصف المليون قبل الاجتياح الأمريكي إلى نحو ثلاثمئة ألف حالياً. إيلي ملكي جال في سهل نينوى شمالي العراق لتوثيق ما تعرضت له المجموعات المسيحية هناك من تهجير من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية، وليكشف عن ضغوط مستمرة تمارس على من تبقى منهم من قِبل بعض جيرانهم قد تدفع بهم الى اللحاق بركب من هاجر منهم الى الخارج.

وفي تركيا، بدى أن المسيحيين اصبحوا على شفير الانقراض بعد ما كانوا ضحية مجازر قبل قرن ، يكشف الوثائقي النقاب عنها، وهم عرضة اليوم ايضاً لضغوط من قبل جيرانهم الاقوى. فهل من أمل لهذه المجموعات بمستقبل سلمي في عراق ؟

يعرض الفيلم على شاشة بي بي سي عربي الثلاثاء بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش.