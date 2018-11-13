سينما بديلة: حلقات خاصة من الربتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال حيث نقدم فيلما عرض في مهرجان ’فيلا دو كوندي‘ الدولي للأفلام القصيرة ونزاوجه بفيلم عربي أو أكثر يتناول نفس الموضوع.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تشير إلى تعدد الرؤى والأفكار حول العالم العربي المعاصر بلغات سينمائية مختلفة.

إلى جانب الأفلام العربية، يقدم ’سينما بديلة‘ بعض أفضل الأفلام الدولية المستقلة – الروائية والوثائقية والتجريبية- التي تتماشى من حيث الأسلوب أو الموضوع، وذلك بالتعاون مع مهرجانات دولية حول العالم.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع Youtube (سينما بديلة).

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أوعن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk