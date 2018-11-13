السكن الموعود متى يكون موجود؟

السكن وراء احتجاجات سكان سور الغزلان في ولاية البويرة وسط الجزائر، بعد أن كشفت السلطات المحلية قائمة المستفيدين الجدد من السكنات الاجتماعية التي توزعها الدولة مجانا على المستفيدين مقابل دفعهم إيجار رمزي شهرياً.

وفي إستطلاع للرأي، أجراه موقع جزائري يعنى بسوق العقارات في الجزائر، قال ستون في المئة بأنهم يعانون من أزمة سكن لأنهم ليسوا مُلاكاً.

الأسئلة التي تثيرها أزمة السكن كثيرة ورغم أنها تعني ملايين الناس إلا أن قصصها لا تتشابه بالضرورة. سفيان شاب جزائري، وجد نفسه في مواجهة أزمة سكن كبيرة عندما قرر الخروج من بيت العائلة والإستقلال ببيته الخاص بعد زواجه.

سألته بسمة كراشة . عن المشاكل التي يواجهها الفرد الباحث عن سكن في الجزائر.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سفيان شاب جزائري، وجد نفسه في مواجهة أزمة سكن كبيرة

لكن هل هنالك حلول؟ وهل من الضروري أن تكون الدولة فقط مصدرا لها؟ مجد مشهراوي مهندسة شابة، من غزة، في سن الرابعة والعشرين، ابتكرت حجر بناء جديد سمته "كعكة خضراء".

الحجر أخف من الحجر العادي وأقل تكلفة. تحدثت إليها بسمة كراشة وسألتها عن مدى سلامة هذا الحجر للبناء؟