"دنيانا": احتشمي وإلا...!!

في "دنيانا" هذا الأسبوع ناشطات نسويات من مصر والسودان والأردن يدافعن عن المرأة وحقوقها ويتصدين لكلّ مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة. نناقش في "دنيانا" العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة من خلال القوانين التي تحد من حرية المرأة حتى في لباسها كقانون النظام العام في السودان وغيره من الدول العربية. نتناول أيضا أشكال التحرش المختلفة التي تتعرض لها المرأة في حياتها اليومية.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة جهاد راوي ناشطة نسوية من مصر وقد سبق أن تعرضت للتحرش، عفاف الجابري أستاذة محاضرة في لندن من الأردن، وهادية حسب الله ناشطة نسوية وعضوة في جمعية “لا لقهر النساء” من السودان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.