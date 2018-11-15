من هم السامريون وما علاقتهم باليهودية والإسلام؟

يلقي برنامج بي بي سي اكسترا الضوء على واقع بعض الأقليات في الشرق الأوسط ونتعرف على السامريين، إحدى أقدم الطوائف الدينية الموجودة في فلسطين والتي كادت أن تختفي في القرن التاسع عشر.

يستضيف برنامج بي بي سي اكسترا التلفزيوني فرقة " ديموقراطوز" من الجزائر التي تتناول أغانيها واقع المهمشين والحريات.

من يحدد الأقليات؟ وهل يعيشون بحرية ويتمتعون بحقوقهم في المنطقة العربية؟ هذه الأسئلة غيرها تجيب عليها ضيفة البرنامج نايلة طبارة - مديرة قسم الدراسات في التلاقي الثقافي في "مؤسسة اديان".

ما هي ميزة الطبخ الأرمني وكيف تتميز الأقلية الأرمنية بالطهي وانعكاس ذلك على بعض العادات والتقاليد والتراث الخاص بالأرمن في لبنان؟