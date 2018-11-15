"المشهد" مع رشا عوض

التقت الصحافية والناشطة رشا عوض ضحايا حرب دارفور ووثقّت ما تعرضوا له. تروي ل"المشهد" لقاءها بامرأة من دارفور فقدت سبعة أشخاص من أسرتها.حرب دارفور في السودان شهدت الكثير من الممارسات التي لم يتم تغطيتها إعلامياً.

في مهمّة شبيهة، التقت رشا عوض ضحايا احتجاجات سبتمبر/أيلول عام 2013 وشهدت من خلال القاءاتها ما مارسته السلطة بحق المتظاهرين.

تعود رشا عوض في برنامج "المشهد"الى ما حصل مع صفية إسحق الطالبة الجامعية التي تعرّضت للإغتصاب من قبل رجال الأمن بعد اعتقالها بسبب مشاركتها في الإحتجاجات. وبخلاف العادة خرجت قضية صفية الى العلن وتابعت قضيتها منظمة "لا لقهر النساء" التي تعمل رشا عوض في صفوفها. تستعيد بداية انطلاق نشاط هذه المنظمة، وبداية الإعتراض على القانون العام الذي تقول عنه أنه يسمح للرجل بالزواج من فتاة في سنّها العاشرة، ويسمح بمحاكمة امراة بسبب لباسها في الشارع.

عوض ناشطة معارضة للنظام تعرضّت هي أيضاً للمضايقات والإعتقال بسبب التظاهر اعتراضاً على القانون العام ومنعت من العمل ومن السفر بسبب نشاطها السياسي لكنها استطاعت المغادرة سرّاً وهي اليوم ممنوعة من العودة.

شاهدة على حدث تاريخي مفصلي في تاريخ السودان هو انفصال جنوب السودان عن الشمال حيث كانت حاضرة في الإحتفال الرسمي الذي أعلن خلاله استقلال الجنوب.

"المشهد" مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.