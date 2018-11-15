تعرفوا على تونس المصرية وسر شهرتها العالمية بالفخارو الخزف!

إنها قرية بمقاطعة الفيوم جنوبي القاهرة ، تتميز بصناعة الفخار والخزف و بطبيعتها الخلابة و أبنيتيها الطبيعية المتناسقة مع المكان.

فكيف نجحت قرية تونس في جذب السياح من مختلف مناطق العالم للاستمتاع بطبيعتها و حضور مهرجانها للفخار و الخزف الذي نظم مؤخرا.

كما يزور هؤلاء بحيرة قارون التي تقول الأسطورة إنها تحتوي على كنوزه .

ربما الكنز الحقيقي هي إمكانيات سكان القرية التي طورتها سيدة سويسرية استقرت بها منذ أكثرمن أربعين عاما ، و ساعدتهم على تحويلها إلى قرية ساحرة و غنية بمصادر الرزق.

مراسلة بي بي سي اكسترا بسنت أكرم زارت تونس المصرية وأعدت لنا هذا التقرير.