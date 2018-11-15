" بلا قيود " مع محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق

قال محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق ورئيس حراك تونس الارادة إن الديمقراطية في بلادة مبنية على أسس صلبة. في ذات الوقت أكد المرزوقي أن تونس في حاجة إلى مؤسسات دستورية وانتخابات حرة نزيهة لا يتدخل فيها المال والإعلام الفاسد لثلاث أو اربع دورات وحينها يمكن القول بأن المشروع الديمقراطي بدأ يتحقق حسب رايه.

واضاف المرزوقي أن الديمقراطية مهددة في تونس بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدم القدرة على فضه لعدم وجود محكمة دستورية.

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