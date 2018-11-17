ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت هي فنانة القصص المصورة الشابة آسيا الفاسي .آسيا فنانة ليبية بريطانية، أصدرت العديد من قصص الرسوم المصورة، وهي تعمل حاليا على رواية كاملة من الرسوم المصورة تمزج فيها بين ذكريات من حياتها كشابة من عائلة ليبية مسلمة وأجزاء من نسج خيالها. تحدثنا معها عن تجربتها وعملها بالإضافة إلى أفكارها وطموحها كشابة بريطانية مسلمة. كما ناقشنا معها بعض المواضيع التي طرحناها هذا الأسبوع، مثل الأخبار الزائفة. ونعرف منها لماذا تهتم بموضوع أطفال اللاجئين، وكيف ستتعامل معه فنيا؟
ضيفة إكسترا في أسبوع: فنانة القصص المصورة آسيا الفاسي
- 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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