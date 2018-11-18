الزواج المختلط... نظرةٌ فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقـاءُ

ما هي عوائق الزواج المختلط في مجتمعاتنا العربية؟ وكيف يمكن لشخصين لا يجمع بينهما الدين أو اللغة أو الجنسية من الارتباط وإنشاء عائلة؟

يستعرض برنامج بي بي سي اكسترا حالات وأمثلة من الزواج المختلط؛ أزواج من بلدان مختلفة وديانات متعددة ولغات وثقافات متنوعة وأعراق متباعدة... ويناقش المشكلات التي تواجه الزواج المختلط وأثر ذلك على تربية الأبناء؟

كيف يتغلب الزواج المختلط على السلبيات الاجتماعية من عنصرية وصور نمطية لدى المجتمعات العربية؟

وتستعرض الحلقة أغرب أنواع الزيجات المختلطة، فهناك من تزوج من شجرة وأيضاً من تزوجت من قطّ ,وحتى أن البعض تقدم للزواج من نفسه! وغير ذلك من حالات غريبة من العلاقات الزوجية.

يقال إن الزواج قسمة ونصيب، فما هي العوامل التي تحدد هذه القسمة؟ وكيف تساعد أو تمنع الظروف مثل هذه الزيجات؟ نناقش كل هذا القضايا وغيرها في برنامج بي بي سي اكسترا... فشاركنا رأيك وتعليقك.

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