في تركيا نظمت السلطات مسابقة لاختيار أفضل القراصنة على هامش مهرجان للتكنلوجيا الحديثة، شارك فيها هواة قرصنة. المهارات البرمجية العالية التي يتمتع بها قراصنة الانترنت او من يعرفون بالـ"هاكرز"، باتت مطلوبة بشدة في سوق العمل..فهل يجعل ذلك من هذه المهنة مهنة في المستقبل؟
هل تصبح القرصنة مهنة في المستقبل؟
- 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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