عمرة والعرس الثاني : فيلم سعودي عن تعدد الزوجات

افتتح الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الأربعين، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى التاسع والعشرين 29 من شهر نوفمبر الجاري.

الفيلم هو ثاني أفلام المخرج والمنتج السعودي محمود صباغ وهو كوميديا سوداء يتناول قضية الزواج الثاني في مجتمع يوصف بأنه متحيز للرجل وتطغى عليه السلطة الأبوية.

الفيلم الذي صور كاملا في السعودية، من بطولة الشيماء طيب، ومحمد الحمدان، وسارة الشامخ وآخرين. وكان قد شارك خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن مهرجان لندن السينمائي الدولي. وقد أجرت ياسمين أبو خضرة حوارا مع الممثلة الشيماء طيب.