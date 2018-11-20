"دنيانا": الرقص مش عيب!

ينظر المجتمع العربي إلى الرقص بنظرة دونية ويصل هذا الفن في بعض الأحيان إلى خانة المحرمات. لماذا هذه النظرة؟ وكيف تتعامل النساء الراقصات اللواتي إما هوين أو امتهنّ هذا الفنّ مع هذه النظرة؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن فنّ الرقص ونظرة المجتمع إليه مع راقصات وممثلات من العالم العربي. كما نتحدث عن تراجع حضور الرقص الشرقي في المشهد وكذلك في السينما العربية وتحديدا المصرية منها. فلماذا هذا التراجع؟ وهل الأحداث الحاصلة في العالم العربي هي التي أثرت على تراجع هذا الفن؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة ميرنا زينون ممثلة من سوريا، أورنيلا صليبا راقصة شرقية من لبنان، إنجي شحاتلي راقصة “باليه” من مصر، وصابرين الشامي راقصة “زومبا” من لبنان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.