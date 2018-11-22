"بلا قيود" مع وداد يعقوب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية في السودان

أكدت وداد يعقوب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية في السودان على ضرورة الاهتمام بالتوقيع على الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمرأة والطفل “ما دام في ذلك مصلحة للمرأة والطفل والمواطن السوداني". واضافت وداد يعقوب أن السودان لديه بعض التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد نما إلى علم السلطات أن بوسع السودان التوقيع على الاتفاقية مع الاحتفاظ ببعض التحفظات على حد قولها.

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