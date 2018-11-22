علاج الحساسية قد يكون في الأطعمة المسببة لها

أخبار إيجابية لمن يعانون من حساسية الفول السوداني الذين تضاعف عددهم أكثر من مرة في العقدين الماضيين بحسب الدراسات، فقد خلصت دراسة علمية حديثة إلى إمكانية القضاء على هذا النوع من الحساسية تدريجياً.

الدراسة، أجريت على قرابة خمسمائة شخص تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وسبعة عشر عاماً من الولايات المتحدة وأوروبا. في البداية لم يكن بإمكان أي منهم تناول عُشر جرعة من الفول السوداني، لكن بعد تناول جرعات يومية صغيرة جداً لمدة عام تمكن ثلثا المشاركين من تناول حبتين كاملتين منه.

سوسن صبوح تحدثت إلى أروى وهي سيدة مقيمة في بريطانيا ولديها طفل في التاسعة من عمره يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني ومكسرات عديدة، وسألتها عن بداية اكتشاف أن طفلها يعاني من حساسية ما؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التدرج في جرعات الفول السوداني قد يخفف من حساسية البعض منه

ولكن هل من الممكن تطبيق تجربة إدخال الطعام المسبب للحساسية على جرعات على جميع أنواع الحساسية؟ هذا السؤال توجهت به سوسن صبوح إلى الدكتور الدسوقي فودة أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة الحساسية في جامعة الأزهر.