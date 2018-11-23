"المشهد" مع المخرجة هيني سرور

اهتمت المخرجة هيني سرور بنضال المرأة الحقوقي والسياسي في المنطقة. قصدت ظُفار في سلطنة عمان لرصد يوميات الثورة ضد الحكم سعيد بن تيمور وخليفته السلطان قابوس. ويعتبر فيلمها الوثائقي "ساعة التحرير دقت" وثيقة نادرة رصدت يوميات من سيطرة الحركة المسلّحة على إقليم ظفار ومحاولة إرساء برامجها السياسية والإجتماعية منها تحرير المرأة. كانت أول امرأة عربية تعرض عملها في مهرجان "كان" الفرنسي عام 1974. تتحدث هيني ل"المشهد" عن كواليس من فيلم "نساء فيتنام"، ومن خلاله نتعرّف على دور المرأة في حرب فيتنام التي انتهت عام 1975. التقت هيني سرور بالمقاتلات في فيتنام بعد 20 عام على انتهاء الحرب.

من أصول يهودية لبنانية، وذات ميول يسارية وملتزمة مع القضية الفلسطينية، قاطعت هيني عائلتها التي توجهت للعيش في اسرائيل. لكنها اضطرت لزيارة والدها بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وبسبب مرضه، فتروي ل"المشهد" مشاهد من هذه الرسالة.

هيني سرور، مخرجة سينمائية لبنانية.

في "المشهد" مع جيزال خوري، الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.