معالجة المياه والتغيّر المناخي في المنطقة العربية

ما هو حجم أزمة المياه في المنطقة العربية؟ وهل تكون الموارد المائية سبباً في اندلاع الحروب المقبلة؟

ما هي الحلول المبتكرة التي يقدّمها الشباب العربي والحكومات لمواجهة شحّ المياه؟

هذه الأسئلة وغيرها نستعرضها في هذه الحلقة من برنامج بي بي سي اكسترا، حيث يقدّر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شحّ المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ ٢١ مليار دولار سنوياً، وبالتالي يعتبر شحّ المياه عنصراً أساسياً لعدم الاستقرار في المنطقة.

وتحذر تقارير المنظمات الدولية من خطورة أزمة المياه على جوانب الأمن الغذائي والصحي مما يؤدي بدوره إلى انعكاسات اقتصادية خطيرة، فهل ستعاني المنطقة العربية في المرحلة المقبلة من "الفقر المائي"؟

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