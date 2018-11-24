ضيفة إكسترا في أسبوع: عازفة الهارب منال محي الدين
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ضيفة إكسترا في أسبوع: عازفة الهارب منال محي الدين

  • 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

ضفيتنا في حلقة إكسترا في أسبوع يوم السبت هي عازفة الهارب المصرية منال محي الدين التي تحدثنا معها عن بداياتها في تعلم عزف آلة الهارب في كل من مصر وألمانيا وعن تأثير كل من والدها وأخيها في احترافها الموسيقى.. الحلقة من تقديم محمد قطب

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