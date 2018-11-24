ضفيتنا في حلقة إكسترا في أسبوع يوم السبت هي عازفة الهارب المصرية منال محي الدين التي تحدثنا معها عن بداياتها في تعلم عزف آلة الهارب في كل من مصر وألمانيا وعن تأثير كل من والدها وأخيها في احترافها الموسيقى.. الحلقة من تقديم محمد قطب
ضيفة إكسترا في أسبوع: عازفة الهارب منال محي الدين
- 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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