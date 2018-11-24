ضيفة إكسترا في أسبوع: عازفة الهارب منال محي الدين

ضفيتنا في حلقة إكسترا في أسبوع يوم السبت هي عازفة الهارب المصرية منال محي الدين التي تحدثنا معها عن بداياتها في تعلم عزف آلة الهارب في كل من مصر وألمانيا وعن تأثير كل من والدها وأخيها في احترافها الموسيقى.. الحلقة من تقديم محمد قطب