هل هناك علاقة بين الخبرة و التقدم بالسن؟

سخِرت أصغرُ عضوة في مجلس النواب الأمريكي ألكسندريا أوكاسيو كورتيز Alexandria Ocasio-Cortez من قناة فوكس الإخبارية التي خصصت مؤخراً جلسة نقاش ضمن برنامج تلفزيوني يبث في وقت ذروة المشاهدة، للحديث عن ملابسها.

إذ قام إد هنري Ed Henry كبير المراسلين الوطنيين وثلاثة من الضيوف بالتحدث عن حذاء كورتيز المهترئ الذي سيكون ضمن معرض بعنوان: تمكين المرأة، موضة من الخط الأمامي للمواجهة وذلك في جامعة Cornell.

وعلقت كورتيز على تركيز القناة على مستواها المادي وملابسها أكثر من مرة. وهي الشابة التي منذ فوزها أعلنت عن عملها مع مجموعة من النشطاء التقدميين لإحداث تغيير في الفكر الشائع لدى الديمقراطيين التقليديين في الكونجرس.

فما هي التحديات التي تواجه شاب أو شابة إذا ما تولى أيهما منصباً هاماً؟ أميرة مروان عينت مديرة مجموعة من الفروع في أحد البنوك قبل أن تتم الثلاثين. فكيف تم اختيارها لنستمع إلى ما تقوله لياسمين أبو خضرا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أميرة مروان عينت مديرة مجموعة من الفروع في أحد البنوك قبل أن تتم الثلاثين

من المؤكد أن أصحاب العمل يهتمون بالخبرة ولكن هل هناك علاقة بين الخبرة و التقدم في السن؟ ياسمين أبو خضرا تحدثت إلى أحمد تامر رئيس قطاع الموارد البشرية في إحدى الشركات المصرية والذي عمل أيضا كاستشاري للتطوير المؤسسي على مستوى إقليمي في العقد الثاني من عمره وسألته أولاً إلى أي درجة يؤثر العمر في مستوى الخبرة؟