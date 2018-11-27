خير الدين حسيب الرئيس السابق لمركز دراسات الوحدة العربية
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خير الدين حسيب : قضية خاشوقجي أضعفت كل من السعودية والامارات

  • 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

عبر الدكتور خير الدين حسيب الرئيس السابق لمركز دراسات الوحدة العربية عن اعتقاده بأن ما تعرف بصفقة القرن قد ماتت أو في طريقها الى الموت. ويرى حسيب أن قضية خاشوقجي أضعفت كلا من السعودية والامارات. واضاف حسيب أن البلدين اللذين كانا أحد ركائز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسويق الفكرة في حالة دفاع , ومن الصعب ان يقوما بذلك الدور حاليا لأنه سيضعفهما أكثر على حد قوله.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأربعاء الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .

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