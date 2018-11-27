عبر الدكتور خير الدين حسيب الرئيس السابق لمركز دراسات الوحدة العربية عن اعتقاده بأن ما تعرف بصفقة القرن قد ماتت أو في طريقها الى الموت. ويرى حسيب أن قضية خاشوقجي أضعفت كلا من السعودية والامارات. واضاف حسيب أن البلدين اللذين كانا أحد ركائز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسويق الفكرة في حالة دفاع , ومن الصعب ان يقوما بذلك الدور حاليا لأنه سيضعفهما أكثر على حد قوله.

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