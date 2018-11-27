ماهي أكثر الدول احتراما لمهنة التعليم؟

إذا أراد المعلمون أن ينالوا قسطا كبيرا من التقدير والإحترام فيجب عليهم العمل في الفصول الدراسية بالصين أو ماليزيا أو تايوان، وذلك وفقا لدراسة تشير إلى أن هذه البلدان يعتلى فيها المدرسون مكانة إجتماعية عالية.

على الجانب الاَخر احتلت البرازيل وإسرائيل وإيطاليا مرتبة متدنية فى مؤشر "حالة المعلم" ، استناداً إلى أبحاث المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة Varkey العالمية.

ووفقا للباحثين فإن تقييم احترام المعلم مرتبط بأسباب متعددة منها مستوى المعلم و الطلاب و مدى تحقيق المعايير العالمية لجودة التعليم.

أميرة جادالله تحدثت إلى عمر الكيتانى أستاذ التعليم العالى بجامعة محمد الخامس وسألته: هل يحصل المعلمون في المغرب على الاحترام و التقدير؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عمر الكيتانى أستاذ التعليم العالى بجامعة محمد الخامس

لكن ما هو رأي آباء الطلبة؟ محمد المسلمي ولي أمر سألته منال جوهر كيف يكسِب المعلم احترام تلاميذه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو محمد المسلمي ولي أمر

هل كان هناك احترام أكبر للأساتذة في الماضي عما هو عليه الحال الآن؟ طارق حلاوة مدير مدرسة حكومية في مصر يجيب على سؤال منال جوهر.