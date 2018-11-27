سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال حيث نقدم فيلم 'فلوريس' للمخرج البرتغالي جورج جاكوم والذي عرض في مهرجان 'فيلا دي كوندي' الدولي للأفلام القصيرة عام 2017. تدور أحداث الفيلم في إحدى جزر الأزور البرتغالية في المحيط الأطلسي. يسرد الفيلم التاريخ الفريد للجزر التي اجتاحها نوع دخيل من الورود ويتتبع في نفس الوقت صديقين يعيشان على إيقاع الطبيعة في تلك الجزيرة. نعرض معه فيلم El Gran Libano الذي يدور في محيط تجريدي ونلتقي بمونيا عقل التي شاركت في الإخراج.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أوعن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk