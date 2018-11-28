الموسيقى لغة عالمية واحدة عابرة للحدود

كيف يمكن للموسيقى أن تشكّل همزة وصل بين مختلف الشعوب والثقافات؟ لغة واحدة عابرة للحدود… فهل يمكن للموسيقى أن تكسر الصور النمطية لدى الجماعات عن المختلف والمغاير؟

الموسيقي العراقي نصير شمّه في برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني ومن خلال العرض الموسيقي "من آشور إلى إشبيلية" يمدّ جسوراً من التواصل الحضاري. قدّمت فرقة نصير العرض على واحد من أهم مسارح إسبانيا مسرح "دي لسيو" وهو أحد أعرق المسارح الأوروبية.

كما يستقبل فريق البرنامج في الاستديو الفنانة اللبنانية عبير نعمة ويستعرض تجربتها في الغناء بسبع وعشرين لغة وألوان موسيقية مختلفة من كل العالم.

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