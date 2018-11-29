الحياة بلا إقامة

في إسبانيا يواجه الطلاب الأجانب خلال فترة تجديدهم لإقاماتهم عوائق مختلفة تجعلهم عاجزين عن متابعة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. فمثلا لا يستطيعون سحب أموالهم من البنك أو الحصول على أوراق ضرورية. و قد تطول فترة انتظارهم لتجديد الإقامة إلى ستة أشهر. إلى تقرير الصحفية المقيمة في إسبانيا كفاء مساعد: