الحياة بلا إقامة
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الحياة بلا إقامة

  • 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

في إسبانيا يواجه الطلاب الأجانب خلال فترة تجديدهم لإقاماتهم عوائق مختلفة تجعلهم عاجزين عن متابعة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. فمثلا لا يستطيعون سحب أموالهم من البنك أو الحصول على أوراق ضرورية. و قد تطول فترة انتظارهم لتجديد الإقامة إلى ستة أشهر. إلى تقرير الصحفية المقيمة في إسبانيا كفاء مساعد: