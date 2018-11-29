"دنيانا": ناشطاتٌ في السجون

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش التطورات الحاصلة في المنطقة العربية ونسأل إلى أين تتجه هذه الدول؟ وأي واقع يعيشه المواطن العربي اليوم؟ في دنيانا" ناشطات من العالم العربي نناقش معهنّ واقع الحريات في المنطقة في ظل ما يتعرضن له من مضايقات . في السعودية والبحرين وعُمان واليمن" وغيرها من الدول إعتقالات ومضايقات وأعمال عنف تطال هؤلاء الناشطات وتقيد حرياتهنّ مما دفع بعضهنّ إلى مغادرة بلادهنّ بحثا عن فسحة من الحرية والأمل كحال المشاركات معنا.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة آلاء الشهابي باحثة أكاديمية وناشطة من البحرين، الزهراء لنقي باحثة ورئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام، وهالة العولقي صحافية ومدافعة عن حقوق الإنسان من اليمن.

دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش".