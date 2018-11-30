" بلا قيود " مع محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر

أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تماسك الجماعة وثباتها. واضاف محمود أن الجماعة لها قيادة واحدة تتمثل في القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت وكذلك في مؤسساتها . وأوضح الدكتور محمود أن هنالك العديد من الدلائل على عدم وجود انشقاق في صفوف الجماعة من بينها "استكمال هياكلها واستمرار سلميتها رغم محاولات جرها واستدراجها للعنف" حسب قوله.

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