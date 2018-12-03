حين تكون الإعاقة حافزاً للتميز والعطاء

بينما يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ... يحتفل فريق برنامج بي بي سي عربي إكسترا بالتميز والنجاح من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

يستضيف البرنامج فرقة موسيقية مكونة من فاقدي حاسة النظر، ويقدم المقعد الكويتي "طباخ الشيبة" وصفة "المموّش" ضمن الحلقة... ويلقي البرنامج الضوء على مبادرات لفاقدي حاسة السمع وغير ذلك من نجاحات قام بها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

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