شمال إفريقيا مهد البشرية
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شمال إفريقيا مهد البشرية

  • 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018

اكتشف علماء آثار في الجزائر حفرية به أدوات بدائية تعود الى ملايين السنين وهي أقوى دليل على أن السلالات البشرية الأولى التي انحدر منها الإنسان الحديث homo sapiens كان لها وجود في شمال إفريقيا .. قبل هذا الاكتشاف ساد الاعتقاد بأن الإنسان الأول أو أجداد الإنسان الأول - إن صح التعبير - ظهروا أولا في شرق إفريقيا .. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الكشف الأخير في حديث ياسمين أبو خضرا مع مراسل إكسترا في الجزائر بلال براهيمية