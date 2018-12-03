شمال إفريقيا مهد البشرية

اكتشف علماء آثار في الجزائر حفرية به أدوات بدائية تعود الى ملايين السنين وهي أقوى دليل على أن السلالات البشرية الأولى التي انحدر منها الإنسان الحديث homo sapiens كان لها وجود في شمال إفريقيا .. قبل هذا الاكتشاف ساد الاعتقاد بأن الإنسان الأول أو أجداد الإنسان الأول - إن صح التعبير - ظهروا أولا في شرق إفريقيا .. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الكشف الأخير في حديث ياسمين أبو خضرا مع مراسل إكسترا في الجزائر بلال براهيمية