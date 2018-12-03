اكتشف علماء آثار في الجزائر حفرية به أدوات بدائية تعود الى ملايين السنين وهي أقوى دليل على أن السلالات البشرية الأولى التي انحدر منها الإنسان الحديث homo sapiens كان لها وجود في شمال إفريقيا .. قبل هذا الاكتشاف ساد الاعتقاد بأن الإنسان الأول أو أجداد الإنسان الأول - إن صح التعبير - ظهروا أولا في شرق إفريقيا .. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الكشف الأخير في حديث ياسمين أبو خضرا مع مراسل إكسترا في الجزائر بلال براهيمية
شمال إفريقيا مهد البشرية
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو