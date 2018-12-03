سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال حيث نقدم فيلم 'Blood Brothers' (أشقاء الدم ) للمخرجين ماركو إسبيرتو سانتو وميغيل كويمبرا والذي عرض في مهرجان 'فيلا دي كوندي' الدولي للأفلام القصيرة عام 2015. يتتبع الفيلم عودة مجموعة من مصارعي الثيران البرتغاليين إلى حلبة المصارعة التي شهدت مقتل زعيمهم.

كما نعرض فيلم 'الأشقر' للمخرج سلمان يوسف والذي يقتحم العالم السري لمربي ديوك المصارعة في البحرين. نلتقي في هذه الحلقة بالمخرج كرم غصين الذي يحدثنا عم فيلمه 'شارع الموت' ونناقش مفهوم الشهادة في الثقافة الشرقية مع المخرج اللبناني خالد مازن من خلال فيلمه Martyr (شهيد) والذي يطرح تساؤلات هامة حول العلاقات الإنسانية في المجتمعات المقسمة.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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