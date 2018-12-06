بعد تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان تعديل قانون الجمعيات الأهلية نتعرف على أول "مقدمة رعاية للأطفال" في مصر ونلقي الضوء على جهود منظمات المجتمع المدني في دمج الأيتام في المجتمع المصري.

وعقب إعلان وزيرة التخطيط المصرية عن دخول صندوق مصر السيادي حيز التنفيذ في الربع الأول من العام القادم نسأل خبيرة اقتصادية عن تفاصيل هذا الصندوق ودلالة توقيت إنشاءه والعائدات المتوقعة منه والتخوفات المحيطة به.

وبعد إدراجه ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للتراث غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل، نستكشف عالم الأراجوز المصري ونسأل أحد أقدم لاعبيه عن أسرار اللعبة وسبل دعمها والحفاظ عليها.

وعلى خلفية الانتقادات الواسعة التي واجهتها عدد من الفنانات المصريات بسبب ملابسهن خلاال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي نتعرف من خبيرة موضة على أهم ما افتقدته الفنانات على السجادة الحمراء كما نسأل عن مصطلح الـFashionista.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش