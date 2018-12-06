الهجرة الى النرويج

تسبب قرار النرويج دعم خطة الأمم المتحدة المقترحة للهجرة في خلاف كبير داخل الائتلاف الحكومي النرويجي، هذا الخلاف امتد إلى شوارع أوسلو حيث اندلعت مظاهرات مناهضة لخطة الحكومة لمتابعة برنامج الأمم المتحدة الجديد بشأن الهجرة.

كانت النظرة إلى النرويج سابقا أنها دولة ترحب بالمهاجرين واللاجئين ولكن الحكومة شددت بعض الإجراءات على اللاجئين في السنين الماضية .. فهل العيش في النرويج كلاجىء تجربة سهلة أم صعبة ؟ أنس زرزر وهو مهاجر سوري للنرويج قضى ما يقرب من خمس سنوات قبل أن يحصل على جنسيتها .. هالة صالح سألته كيف وصل إلى النرويج في بداية الأمر؟