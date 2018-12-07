"بلا قيود" مع عبد الإله محمد حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في "حكومة صنعاء"

قال السفير عبد الإله محمد حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لشؤون العلاقات الدبلوماسية في "حكومة صنعاء" إنه لا يحق للتحالف الذي تقوده السعودية إغلاق مطار صنعاء كما لا يحق له أن يمنع ذهاب المرضى للعلاج في الخارج. وأوضح السفير حجر أنهم لا يرفضون التفاوض مع السعودية والإمارات وأن الجلوس والالتقاء بسفراء الدولتين ظل قائما حسب قوله. وتعليقا على جولة المشاورات الجارية في السويد قال السفير حجر إن المفاوضات تمثل المخرج الوحيد للحرب الدائرة في اليمن.

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