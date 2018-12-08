الجنسانية في الفنون... وغرف النوم

تستعرض حلقة برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني أشكالاً وتمثيلات متنوعة من الجنسانية في العالم العربي، ويقوم فريق البرنامج بتحقيق عن المازوشية والسادية "السادو-مازوشية" أو العنف الجنسي، والمسكوت عنه في المجتمعات العربية.

يعتبر عالم الجنس السادي من المحظورات في المنطقة العربية حيث لا تتوفر سوى معلومات قليلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية على الانترنت والتي يرى فيها البعض متنفساً للحصول على اللذة الجنسية.

الطبيب النفسي والمختص في العلاج الجنسي شادي إبراهيم يلقي الضوء على مثل هذه الممارسات ويشرح الفرق بين الممارسة السادية الطبيعية بين الشريكين والممارسات التي تكون خارجة عن المألوف في مثل هذه الممارسات الجنسية.

يحل الراقص التونسي رشدي بلقاسمي ضيفاً على الحلقة مستعرضاً رقصاً يبرز الجانب الجنساني في الفن ويمزج الرقص حيث يختلط الجندر بين الرجل والمرأة في عروضه الراقصة. في المقابل، الفنانة السورية مالدا صمدي تحاول من خلال منحوتاتها أن تلغي العامل الجنساني في مقاربة جسد المرأة فنياً خصوصاً الأعضاء الحميمية.