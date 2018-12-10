"المشهد" مع ممثّل "حماس" في لبنان علي بركة

عام 1982 اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان وقام بحملة اعتقالات واسعة في صفوف اللبنانيين والفلسطينيين ثمّ أنشأ معتقلاً كبيراً في جنوب لبنان بعد احتلال أجزاء واسعة منه تحت اسم "معتقل أنصار". دخل علي بركة الى معتقل انصار بعد اعتقاله في جنوب لبنان من مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينين وكان عمره ستة عشر عاماً.

نشط علير بركة بعد هذا بسنوات في حركة حماس في لبنان، وشهد على حكاية المبعدين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من فلسطين الى لبنان، الى قرية مرج الزهور بالبقاع.

"المشهد مع علي بركة" يكشف للمرة الأولى أيضاً تفاصيل من مباردة قام بها رئيس المكتب السياسي ل"حماس" آنذاك خالد مشعل عبر أمين عام حزب الله حسن نصرالله مع الرئيس السوري بشار الأسد لتهدئة الأوضاع بعد اندلاع الإحتجاجات الشعبية عام 2011 في درعا في سوريا.

ويستعيد بركة مع "المشهد" كواليس من محطات الخلافات والمصالحات التي عقدت بين حركتي "فتح" وحماس بدءاً من "اتفاق مكة" عام 2007. الإنتخابات التشريعية، فوز "حماس"، الإشتباكات وخروج "فتح" من القطاع، ومراحل أخرى في مسار العلاقة بين الطرفين.

علي بركة، ممثّل حركة "حماس" في لبنان

في المشهد مع جيزال خوري

الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينتش