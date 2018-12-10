سينما بديلة: حلقات خاصة من البرتغال تعرض أفلاما أجنبية وعربية حول موضوع مشترك

حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من البرتغال حيث نقدم فيلم 'Soltar' (التخلي) للمخرجة البرتغالية جنه هاس والذي عرض في مهرجان 'فيلا دي كوندي' الدولي للأفلام القصيرة عام 2016. يرصد الفيلم اللحظات التي يدرك فيها شاب أن عليه مواجهة حقيقة عن نفسه ظل يتجاهلها لفترة طويلة.

كما نعرض فيلم 'وهن راغبات' للمخرج المصري بيشوي يوسف. يصور الفيلم رجلا يريد التحكم في زوجته بشكل كامل فيضعها داخل صندوق منذ ليلة زفافهما الأولى.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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