"دنيانا": خدمة الوطن… ولكن بالإجبار

عادت الخدمة العسكرية إلى الواجهة من جديد في عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة. بعض الدول رأت ضرورة جعل هذه الخدمة إلزامية في حين اكتفى البعض الآخر بتصنيفها بالتطوعية أو الاختيارية. كما أقدمت بعض الدول على إدخال العنصر النسائي إلى هذه الخدمة ما أدى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض. في "دنيانا" هذا الأسبوع نطرح موضوع التجنيد الإجباري ونسأل لماذا عاد إلى الواجهة؟ وما إذا كانت هذه الخدمة فعلا حققت إنصهارا وطنيا في الدول التي التزمت بها. في "دنيانا" أيضا نطرح قضية الولادات الناجمة عن عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. ما مصير هؤلاء الأطفال وكيف تتعامل الدول مع هذا الملف؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة داليا غانم من مركز كارنيغي للشرق الأوسط من الجزائر، بيسان الشيخ صحفية من لبنان، ومنى الجندوبي من جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.