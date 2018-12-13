رحيل "الصوت الشهير" لحارس مرمى فريق الحرية في "الكابتن ماجد"

توفي الفنان الأردني يوسف حجاوي المعروف بـ"يوسف يوسف" بعد صراع طويل مع المرض في ولاية أوهايو الأميركية عن عمر ناهز الثانية والسبعين.

يوسف من مواليد مدينة خان يونس الفلسطينية وعضو نقابة رابطة الفنانين الأردنيين. كانت بداياته الفنية من خلال فرقة الفنون الشعبية الأردنية، ثم شارك في مسرحية "برجاس" الغنائية كممث، بعدها أسهم في العديد من المسلسلات أبرزها: "الهاربة" و"لمن يغرد العندليب" و"رمال بين الأصابع".

اشتهر الفنان الراحل بأعمال الدوبلاج الصوتي لمسلسلات الكرتون منها "لبنى السريعة" و"مغامرات نيلز" و"التنين الصغير"، وتعد شخصية رعد حارس مرمى فريق الحرية في مسلسل "الكابتن ماجد" من أبرز ما أدى.

كريمة كواح تحدثت إلى صديقه الفنان الأردني داوود جلاجل لمعرفة المزيد عن الفنان الراحل.