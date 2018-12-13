الطب البديل من ألم الإبر إلى يوغا الضحك

بين معارض ومؤيد للطب البديل، يرتكز هذا النوع من "الطب المكمِّل" على أساليب تمتدّ جذورها في تواريخ وشعوب وحضارات مختلفة، بعضها يأخذ مسحة دينية ولكنها جميعاً تهدف لصحة الإنسان. البعض يعتبر مثل هذه الطرق غير علمية ولا ترتكز على نتائج مختبرية مثبتة فيما يراها البعض الآخر ذات فاعلية حتى في علاج الأمراض المستعصية.

هل تشكل "يوغا الضحك" أسلوباً من أساليب الشفاء ومساعداً على تخطي انعكاسات علاج بعض الأمراض؟ وهل الحجامة طريقة للتخلص من بعض الأمراض؟ أم هي وقائية فقط أو طب مكمّل كما يسمي البعض مثل هذه الأساليب من العلاج؟

برنامج بي بي سي إكسترا يستعرض بعض هذا الطرق البديلة والتجارب في التعامل مع بعض الحالات المرضية ويختبر فريق البرنامج تجربة التنويم الإيحائي لرؤية مدى فاعلية هذا العلاج، وتجربة أيضاً في الاستوديو لإحدى طرق العلاج الصيني التقليدي وهي الوخز بالإبر.

كما يذهب فريق البرنامج إلى تونس ويتقصّى من خلال تقرير مصور طرق العلاج بالموسيقى والأصوات ومياه البحر.