"بتوقيت مصر": ماذا حصد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة خلال العام 2018؟

في نهاية العام الذي سماه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام ذوي الاحتياجات الخاصة نسأل "ماذا حصد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة خلال العام 2018" ولكن هذه المرة بمشاركة فعالة لجمهور يمثل معظم أطياف ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وجهوا أسئلتهم للمسؤولين عن هذا الملف في مصر.

حاورنا في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر" محمد مختار مدير إدارة خدمة المواطنين في المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وخالد حنفي أحد النواب ذوي الإعاقة في مجلس النواب المصري، وآمنة الساعي إحدى مؤسسي مؤسسة حلم لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والبطلة البارالمبية فاطمة عمر.

حاولنا في هذه الحلقة أن نتيح الفرصة لأطراف القضية التي تمثل ما يزيد على 10 بالمئة من تعداد السكان –حسب إحصاءات رسمية- وكذلك لممثلي الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بهذا الملف لنكفل الرأي والرأي الآخر، ونضع المواطن أمام المسؤول –كل حسب تخصصه ودوره- دون حواجز.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.