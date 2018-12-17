لا يمكن للفنان أن يتفرّغ للإبداع إذا لم يؤّمن له الفن لقمةَ عيشه. وفيما يختلف المردود المالي من شكلٍ فنيّ إلى آخر، يشكّل الفن التجاري وسيلة لتوجيه الذائقة الفنية لدى الجمهور المتلقي.

في حلقة برنامج بي بي سي إكسترا نسلّط الضوء على استقلالية الفنان وهل الفن فقط وسيلة كافية لتأمين متطلبات الحياة فيما يزور إبراهيم احمايد من فريق البرنامج مهرجان Beirut & Beyond ويستطلع آراء فنانين مستقلين. كما يطوف بي بي سي إكسترا على أرجاء الوطن العربي ويسأل الشارع عن مدى تقبله لأن يختار أبناؤهم وبناتهم مهنة الفن.

الفنانة الجزائرية منال حدلي تفتح الحلقة بأغنيتها الأخيرة "تحمّلت معاك"، فهل يستطيع الفنان تحمل الظروف الحياتية إذا لم يشكل له فنّه مصدر دخل مستقر وثابت؟ يتطرق النقاش مع ضيف البرنامج أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة اللبنانية اليسا للحديث عن المواصفات التي تمكّن الفنان من تأمين دخل من خلال فنه.

يذهب فريق البرنامج إلى هولندا ويستعرض تجربة فريدة في تأمين مدخول مالي للفنانين من خلال تأجير أعمالهم الفنية للشركات والأشخاص.

وفي خلال الحلقة يقدم الفنان التشكيلي أشرف راهب رسماً مباشراً أمام كاميرا البرنامج معتبراً أن فنّه يسعى لتحقيق رسائل إنسانية وفلسفية من خلال اللوحة.