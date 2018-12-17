فيديو كليب " قومي": إحتفاء بالمرأة الأفريقية أم إساءة لها؟

لماذا أثار الفيديو كليب الجديد للمغنية اللبنانية مريام فارس إستياء الكثيرين على وسائل التواصل الإجتماعي؟

و ما رد مخرج الفيديو كليب شريف ترحيني على هذه الإنتقادات؟