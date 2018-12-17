فيديو كليب " قومي": إحتفاء بالمرأة الأفريقية أم إساءة لها؟
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فيديو كليب " قومي": إحتفاء بالمرأة الأفريقية أم إساءة لها؟

  • 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018

لماذا أثار الفيديو كليب الجديد للمغنية اللبنانية مريام فارس إستياء الكثيرين على وسائل التواصل الإجتماعي؟

و ما رد مخرج الفيديو كليب شريف ترحيني على هذه الإنتقادات؟