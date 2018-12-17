سينما بديلة: حلقة خاصة تأتيكم من مهرجان السينما الفلسطينية في مدينة بريستول البريطانية

'سينما بديلة' هذا الأسبوع تأتيكم من مهرجان السينما الفلسطينية في مدينة بريستول البريطانية. نزور متحف فلسطين في المدينة الذي عرض أفلاما من المهرجان ونحاور مؤسس المهرجان لاعب كرة القدم الذي قرر التعريف بالسينما الفلسطينية بعد سلسلة مباريات في الصفة الغربية.

نلتقي أيضا بمؤيد عليان مخرج فيلم 'التقارير حول ساره وسليم' وبالكتاب البريطاني ديفيد هير الذي كتب سيناريو فيلم Wall عن الجدار الأمني الإسرائيلي.

منذ انطلاقه عام 2012 أصبح برنامج ’سينما بديلة‘ منصة فريدة لعرض أعمال تستخدم لغات سينمائية مختلفة للتعبير عن رؤى مغايرة للعالم العربي المعاصر.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أوعن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk