تطبيق خاص بسيارات الأجرة في أبيدجان

هذا الموضوع مرتبط بتطبيقات سيارات الأجرة على الهواتف الذكية التي باتت منتشرة بشكل كبير في العالم لاسيما مدينة أبيدجان وبشكل كبير!

هذه التطبيقات تستخدم لضرورة أمنية بعد تكرار حوادث العنف في وسائط النقل العامة، وبالأخص سيارات الأجرة.

داليا حيدر تجرب تطبيق Taxi Jet الذي تم اطلاقه في ساحل العاج، وتزور مركز المراقبة الخاص بتتبع سيارات الأجرة والاستجابة لإنذارات الطوارئ في حال حدوثها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews