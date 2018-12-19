إكسترا التلفزيوني: تحرش واغتصاب خلف الأبواب المغلقة

هل تشهد المجتمعات العربية زيادة في حالات العنف الجنسي؟ اختلفت المسميات لكن الموضوع واحد: التحرش الجنسي. مؤخراً انتشرت وسوم أو Hashtags مثل #metoo أو أنا أيضاً. أما في المنطقة العربية ولكسر حاجز الصمت في مصر انتشر وسم #أول_محاولة_تحرش_كان_عمري، أما في المغرب انتشرت وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي #مثل ما_ساكتاش و #واش_ماعندكش_ختك وكذلك #خليها_طرونكيل في الجزائر وغيرها، مما يدل على ازدياد حالات العنف الجنسي، وفي غالبيتها المرأة هي الضحية، ولكنها ليست الوحيدة من بين الضحايا.

تجرأ بعض ضحايا التحرش الجنسي وتحدّثن لكاميرا بي بي سي إكسترا بشهادات تعكس معاناتهن خلال وبعد التعرض للتحرش أو العنف الجنسي، من لبنان والعراق وسوريا والسودان والمغرب...

حلقة من جزأين من بي بي سي إكسترا، يطرح فيها فريق البرنامج سؤال: من هو المتحرش؟ ولماذا لا تزال حالات التحرش تتزايد بالرغم من وجود القوانين؟ وكيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن؟