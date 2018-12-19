"دنيانا": القوانين العربية... مساواة أم إجحاف بحق المرأة؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع ناشطات وخبيرات في مجال النوع الإجتماعي طرحنا معهنّ قضية المرأة وتناقشن معهنّ في القوانين المنصوصة في الدساتير وما إذا كانت تحقق المساواة بين الجنسين. هل ترعى القوانين العدالة؟ وأين يجب إصلاحها؟ في "دنيانا" أيضا نتحدث عن ولاية الرجل على المرأة بين العدل والشرع ونتعمق أكثر في القوانين المجحفة بحق المرأة. حلقة "دنيانا" هذه تأتي بعد إصدار الأمم المتحدة دراسة حول عدالة النوع الإجتماعي والقانون في المنطقة العربية.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة بسمة بوصيدة مستشارة وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن من تونس، ديما الخطيب منسقة البرامج والسياسات في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من لبنان، بخشان زنكنة الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان العراق، ولبنى القدسي ناشطة نسوية من اليمن.

دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش".