قال الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن السعودية تهدم الآن ما وصفه بالإسلام السعودي الذي سارت عليه منذ عقود وتتبرأ منه "لأنه أنتج كوراث على الإسلام والمسلمين وشوهه الإسلام" حسب وصفه. واضاف الريسوني أن ما وصفه بالإسلام السعودي ليس تحديدا الوهابية ولا السلفية ولا فكر ابن تيمية "ولكنه يأخذ من كل ذلك وله سمات معينة حسب رأيه.

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