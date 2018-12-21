المشهد مع بشرى المقطري

صراخ النساء في الليل، الجثث في الشوارع، والخوف...مشاهد ترويها لنا الكاتبة والناشطة اليمنية بشرى المقطري التي تخرج لأول مرة من اليمن منذ اندلاع الحرب الحالية، وفي جعبتها قصص وشهادات من معاناة ضحايا هذا الصراع. قصدت بشرى ذوي الضحايا، ممن فقدوا أقاربهم وأبناءهم جراء غارات التحالف أو قصف الميليشيات في الداخل. وثقت بشرى معاناة من غابت أصواتهم طيلة فترة الحرب، ودونتها في كتاب "ماذا تركت وراءك، أصوات من بلاد الحرب المنسية" وتشارك بعض من هذه الحكايات لل"المشهد".

بالإضافة الى القتل، الجوع وانتشار الكوليرا، بشرى شاهدة على جرائم الحرب التي ترتكبها أطراف الحرب، الإغتيال، الإخفاء القسري، اعتقال الأصوات المعارضة للحرب وللفساد وإسكاتها، حواجز الميليشات وسياسة الحصار. وقصدت جميع المناطق التي استطاعت أن تصل اليها لتوثيق ما ترتكبه جميع الأطراف.

بشرى كانت في صفوف الشباب اليمني الذي انتفض على حكم الرئيس علي عبد الله الصالح في 2011. هي من مؤسسي ساحة الإعتصام في محافظة "تعز" الجنوبية، وهي من المشاركين في "مسيرة الحياة" التي انطلقت من الجنوب الى الشمال مطالبةً بمحاسبة علي عبد الله الصالح ورفضاً للمبادرة الخليجية. استمرت المسيرة أياماً، يستعيد برنامج "المشهد" أهم محطاتها.

بشرى المقطري، ناشطة سياسية وكاتبة روائية.

المشهد مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش